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Темой переговоров между Россельхознадзором и турецким Министерством сельского и лесного хозяйства стал предстоящий визит российских специалистов в республику

Россельхознадзор проверит рыбозаводы Турции

В сентябре планируется визит специалистов Россельхознадзора в Турцию. Инспекторы посетят предприятия, экспортирующие в РФ рыбу и морепродукты, фермы-поставщики сырья для этих заводов, а также лаборатории, исследующие подконтрольные товары.

Переговоры между Россельхознадзором и турецким Министерством сельского и лесного хозяйства прошли в режиме телеконференции. Темой стал предстоящий визит российских специалистов для инспекции предприятий, поставляющих рыбу и морепродукты в РФ.

В рамках поездки также планируется посетить несколько ферм, отправляющих на эти предприятия сырье, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Кроме того, инспекторы планируют ознакомиться с работой турецких лабораторий, проводящих исследования подконтрольных товаров.

Участники переговоров отметили, что такой визит позволит сформировать полное представление о системе ветеринарного надзора в Турции.

Изначально предполагалось, что российские специалисты посетят республику в конце августа. Однако в ходе совещания было решено перенести поездку на сентябрь и увеличить сроки пребывания российских инспекторов в Турции.

Турецкая сторона пообещала в ближайшее время направить Россельхознадзору официальное письмо – с предложением о переносе инспекции на сентябрь и обновленной информацией о предприятиях, которые предлагается посетить.

Fishnews

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