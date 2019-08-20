20 августа 2019 года

Глобальное потепление грозит потерями рыбакам и аквафермерам

Изменение климата может привести к сокращению общемирового вылова на 2,8%-12,1% к 2050 г., считают специалисты ФАО ООН. Наихудшие последствия специалисты прогнозируют для тропиков, особенно для южной части Тихого океана.

В 654-страничном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН представлены результаты трехлетней исследовательской работы, сообщает корреспондент Fishnews. Документ состоит из 28 глав, посвященных различным аспектам влияния климатических изменений на мировое рыболовство и аквакультуру.

Вылов

В мировом масштабе сокращение уловов не выглядит слишком угрожающим, но на региональном уровне изменения могут оказаться довольно существенными, отмечают эксперты. Кроме того, уменьшение добычи биоресурсов прогнозируют не только в океане, но и во внутренних водах.

Сейчас наибольший урон от изменения климата несут Пакистан, Ирак, Марокко и Испания. В будущем ситуация в этих странах станет еще хуже, считают в ФАО А вот для Мьянмы, Камбоджи, Конго, ЦАР и Колумбии дают благоприятный прогноз по эффекту глобального потепления.

Предполагается, что в более высоких широтах вылов увеличится или незначительно сократится. Хотя прогноз основан только на факторах окружающей среды, без учета возможных решений, принимаемых людьми по управлению тем или иным видом.

Аквакультура

Кроме того, специалисты ФАО ожидают, что в краткосрочной перспективе стихийные бедствия, эпизоотии, рост числа паразитов и цветение водорослей, вызванные изменением климата, могут оказать негативное влияние на аквакультуру в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе возможно сокращение доступности семенного материла в дикой среде и увеличение конкуренции за пресную воду.

Предполагается, что больше всего от глобального потепления может пострадать пресноводная аквакультура во Вьетнаме, Бангладеш, Лаосе и Китае – в Азии, Белизе, Гондурасе, Коста-Рике и Эквадоре – в Америке, Уганде, Нигерии и Египте – в Африке. По марикультуре наибольшие потери прогнозируются у Вьетнама, Египта, Таиланда, Норвегии, Чили, Китая, Филиппин и Мадагаскара.

Fishnews