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Дальневосточной сардины (иваси) освоено уже 38,3 тыс. тонн

Иваси и скумбрия не уходят из российской зоны

Дальневосточные рыбаки освоили в общей сложности почти 41 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и сайры. На промысле пелагических видов задействовано 17 судов, которые работают в пределах российской экономзоны.

По данным отраслевой системы мониторинга, суммарный вылов иваси, скумбрии и сайры в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период 2018 г. На заседании штаба пелагической путины отметили, что основная доля освоенных объемов приходится на сардину-иваси — 38,3 тыс. тонн. Уловы скумбрии и сайры заметно уступают уровням прошлого года: пока добыто 1,34 тыс. тонн и 1,1 тыс. тонн соответственно, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На промысле пелагических видов на минувшей неделе работало 17 российских рыбодобывающих судов, все — в исключительной экономической зоне РФ. По информации Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), формированию устойчивых промысловых скоплений сайры пока мешают активные северные и западные миграции косяков этой рыбы. Добыча скумбрии и дальневосточной сардины велась в основном в зоне взаимодействия первой ветви Ойясио с первой ветвью Куросио к востоку от острова Итуруп.

По прогнозу ТИНРО, в ближайшее время в пределах российской экономзоны основными перспективными районами для поиска и формирования скоплений иваси и скумбрии останутся фронтальные зоны на западной, северной и северо-восточной перифериях вихрей А и А1, особенно мелкомасштабные циклонические вихри на их границах, а также вершина вновь образующейся третьей ветви Ойясио.

«Формирование нового промыслового участка возможно на фронте Ойясио юго-восточнее острова Шикотан и на фронте Соя у пролива Екатерины. Условия, перспективные для формирования скоплений сайры, в предстоящую неделю ожидаются у центральных и северных Курильских островов на участках Курильского фронта с перепадом температур поверхности океана 9–12 градусов и фронта Курильского течения с перепадом 12–14 градусов», — уточнил замруководителя ТИНРО Александр Буслов.

Во второй половине недели ожидается ухудшение погоды до штормовой. Однако, по мнению ученых, существенного влияния на промысловую обстановку это не окажет, а к концу недели погода вновь улучшится.

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