21 августа 2019 года

Камчатским КМНС официально закроют путину на Аваче

В Камчатском крае с 22 августа будет запрещено традиционное рыболовство на реке Авача. Такое решение приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Причинами введения запрета, согласно протоколу заседания, стали окончание хода горбуши и кеты, слабые подходы кижуча и низкий уровень заполнения нерестилищ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, также комиссия определила сроки закрытия промышленного рыболовства в Камчатском заливе и Карагинской подзоне. Промысел там будет запрещен с 26 августа и 1 сентября соответственно. Решение принято в соответствии с рекомендациями науки.

Кроме того, с 22 августа до особого распоряжения комиссии будет закрыт лов лососей на участке № 733 на реке Быстрой, предназначенном для любительской рыбалки. Такая мера принята в связи с информацией о массовом неконтролируемом промысле на РПУ нерки, преимущественно самок.

Fishnews