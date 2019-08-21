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Намагниченная проволока имплантируется под кожу рыбы, в инертную ткань. Фото пресс-службы Главрыбвода

Эффективность помощи осетровым проверят чипами

На Белоярском рыбоводном заводе Главрыбвода в Хакасии впервые провели мечение мальков осетра и стерляди с помощью чипов. Таким образом планируется оценить эффективность воспроизводства ценных рыб.

В Красноярском крае и Хакасии выращивают и выпускают в Енисей молодь осетровых, счет идет на миллионы особей. Но при этом никто не знает, сколько из них выживают, отметили в Главрыбводе.

Доцент кафедры Водных и наземных экосистем Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета (СФУ) Иван Зуев отметил, что существует множество методов мечения рыб. Однако, например, перфорация плавников далеко не всегда является безобидной процедурой и не подходит для осетровых, которые не имеют костного скелета.

Специалисты подобрали наиболее оптимальную методику электронного чипирования. Используется специальное оборудование с проволочными чипами, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода. Аппарат был закуплен в США, в России такие пока не выпускают.

Прибор работает в полуавтоматическом режиме. Каждую рыбку нужно отловить, чипировать и осторожно выпустить обратно в рыбохозяйственный бассейн.

«Прибор отщипывает маленький кусочек намагниченной проволоки, и она имплантируется под кожу рыбы, в инертную ткань, чтобы избежать воспалительных процессов. После будем отслеживать реакцию рыбы: насколько метка хорошо прижилась и как рыба с ней растет. Дальше должна быть разработана программа по ежегодному тестовому вылову из реки, чтобы отследить рыб с метками. Выловленную, к примеру, через год, особь поднесут к специальному детектору, он считает чип и воспроизведет звуковой сигнал», – рассказал Иван Зуев.

Сейчас чипирование проводится в тестовом режиме. Планируется имплантировать метки тысяче рыб и в конце августа выпустить их в бассейн Енисея. После этого начнется самое сложное – отследить судьбу чипированных особей.

Но в целом потенциал у проекта, считает Иван Зуев, огромный. Если тестовые процедуры пройдут успешно, то вполне возможен запуск программы чипирования рыб, в том числе крупных, по всей стране.

Fishnews

  • Намагниченная проволока имплантируется под кожу рыбы, в инертную ткань. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Чипами пометили молодь осетра и стерляди. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Инновационное мечение проводят на Белоярском рыбоводном заводе Главрыбвода в Хакасии. Фото пресс-службы учреждения
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