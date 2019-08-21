21 августа 2019 года

Осетровая рыбалка на Оби завершилась уголовным делом

Полицейские Томской области задержали подозреваемого в незаконной добыче осетра и стерляди. Изъяты 23 «краснокнижные» рыбы, сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей.

Подозреваемого взяли в Чаинском районе. По предварительным данным, мужчина добывал сибирского осетра и стерлядь запрещенными орудиями лова на Оби в районе села Коломино. Сумма ущерба составила около 105 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе управления МВД России по Томской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного плавсредства и причинением крупного ущерба, в местах нереста или на миграционных путях к ним).

Fishnews