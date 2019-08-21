21 августа 2019 года

Вред рыбе от строительной пыли оценит компьютер

В Азово-Черноморском филиале ВНИРО (АзНИИРХ) разрабатывают программу для точной оценки вреда биоресурсам от загрязнения водоемов взвешенными веществами. Они попадают в реки и моря в результате хозяйственной деятельности, например при стройках на берегах.

Компьютерная программа будет математически моделировать перенос и седиментацию (осаждение) взвеси, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

«В нашей разработке применяется как традиционный подход вычислительной гидродинамики, основанный на решении системы дифференциальных уравнений Навье – Стокса, так и методы клеточных автоматов. Синтез этих подходов обеспечивает точность гидродинамической модели движения жидкости и высокую скорость моделирования распространения и осаждения взвесей», – рассказал заведующий отделом информационных технологий АзНИИРХ Сергей Кульба.

Планируется, что такое программное обеспечение даст возможность производить точную привязку к местности, учет гидрологических особенностей водного объекта, пространственно-временных параметров загрязняющего воздействия и рассчитывать характеристики загрязнения, необходимые для оценки вреда.

Новая разработка позволит выполнять научно-исследовательские работы по математическому моделированию загрязнения водных объектов взвешенными веществами для всех заинтересованных лиц и организаций, отметили в филиале.

Fishnews