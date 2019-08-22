22 августа 2019 года

Неравнодушных россиян зовут в «пластиковый дозор»

Кампанию по оценке пластикового загрязнения на берегах и пляжах запустили Greenpeace и портал «Такие дела». Теперь каждый может стать пластиквотчером и узнать, какие виды одноразовой пластмассы чаще всего встречаются возле любимой реки, озера или моря.

«Пластиквотчинг – наблюдение и изучение пластика на природных территориях. Мы придумали этот термин по аналогии с бёрдвотчингом, наблюдением за птицами. Только в нашем случае мы, конечно, за пластиком не только наблюдаем, но и собираем его», – рассказывает медиакоординатор проекта «Ноль отходов» Greenpeace Ирина Скипор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе организации, общественные проверки будут проходить до 30 сентября. Для пластиквотчинга нужно выбрать стометровый участок берега, собрать там весь мусор, разложить по категориям, пересчитать, а затем передать данные в Greenpeace России. Работа займет 2-3 часа – в зависимости от количества участников и объема мусора на территории.

О том, насколько проблема пластикового загрязнения актуальна для России и чем вреден пластик, можно прочитать в спецпроекте Greenpeace и портала «Такие дела». Там же можно оставить заявку на проведение общественной проверки – на почту придет инструкция, как организовать мероприятие.

«Мы давно сотрудничаем с Гринпис и рады, что вместе можем выйти на более широкую аудиторию. С помощью нашего совместного проекта мы хотим привлечь на борьбу с одноразовым пластиком людей, которые беспокоятся об экологической ситуации в России, но не знают, как могут помочь», – говорит заместитель главного редактора «Таких дел» Владимир Шведов.

Результаты пластиквотчинга помогут составить список основных пластиковых загрязнителей побережий. Часть из них Greenpeace предложит запретить или ограничить в России. Чем больше данных удастся собрать, тем весомее будут аргументы за создание такого закона, отмечают экологи.

Greenpeace уже провел оценку пластикового загрязнения на берегу Байкала: 86% собранного там мусора оказались пластмассой.

Fishnews