22 августа 2019 года

Участки для лососеводства предлагают в Магаданской области

Охотское теруправление Росрыболовства организует аукцион по закреплению рыбоводных участков. На торги выставлены РВУ для воспроизводства горбуши и кеты.

Информация об аукционе размещена на официальном сайте торгов РФ. Прием заявок открылся 20 августа и завершится 20 сентября. Сами торги планируется провести в Магадане 27 сентября. Разыгрываться будут два участка – на реке Магаданка и ручье Безымянный (бассейн реки Тахтояма) в Магаданской области, сообщает корреспондент Fishnews.

С победителями заключат договоры сроком на 25 лет. Предполагается, что участки будут использоваться для пастбищной аквакультуры. Объекты – горбуша и кета.

Fishnews