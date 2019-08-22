22 августа 2019 года

Как живется обитателям Волги – выяснит наука

Ученые проводят трехнедельный научно-исследовательский рейс по Волге. Практически по всей реке и ее водохранилищах специалисты будут собирать образцы воды, донных отложений, планктона и зообентоса, также планируются ихтиологические работы.

Рейс стартовал 21 августа из поселка Борок в Ярославской области. Экспедиция Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН проходит на НИС «Академик Топчиев». Участие принимает сотрудник лаборатории гидробиологии Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ).

Работы выполняются по программе совместных научных исследований Федерального агентства по рыболовству и Российской академии наук. Экспедиция охватывает обширный район исследований: практически всю Волгу от Рыбинского водохранилища (Ярославская область) через водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС до низовий реки (Астраханская область), сообщили Fishnews в КаспНИРХ.

В течение трех недель сотрудники институтов будут собирать материал, характеризующий абиотические и биотические параметры водной среды Волги и ее водохранилищ, дна и населяющих их организмов. Для КаспНИРХ это возможность впервые за многие годы познакомится с экологической и рыбохозяйственной ситуацией в расположенных выше Волгограда участках бассейна реки, отметили в филиале.

В первой части рейса специалисты возьмут пробы фитопланктона, зоопланктона и зообентоса на большом числе станций, расположенных возле крупных агломераций, вблизи плотин водохранилищ. Планируется, что собранный материал позволит лучше оценить состояние водных биоресурсов и среды их обитания на значительной части Волжского бассейна.

Во второй части экспедиции, после смены научно-технической группы в Астрахани, ожидается проведение ихтиологических исследований при движении судна вверх по Волге.

Fishnews