22 августа 2019 года

Сенаторы вернутся к теме «рыбных» перевозок

В сфере доставки лосося много проблем, но прежде всего это слишком длительные сроки перевозки, поделился своим видением вопроса председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«Мы осенью наверняка будем проводить какое-то мероприятие с РЖД, чтобы все-таки (мы об этом говорим уже несколько лет) сократить сроки доставки рыбы с Дальнего Востока. Для этого нужны специальные вагоны-рефрижераторы, но самое главное, чтобы рыба шла не две недели, а максимум неделю», – рассказал сенатор «Парламентской газете».

Логистика, по мнению Алексея Майорова, играет большую роль в формировании цены на лосось.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ноябре 2017 г. в Совете Федерации обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок. Речь шла в том числе о высокой стоимости перевозок и устаревшем подвижном составе.

Fishnews