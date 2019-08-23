23 августа 2019 года

Рыбопереработку допустили к льготным кредитам

Переработанная рыба и морепродукты вошли в перечень продукции, производители которой могут претендовать на господдержку кредитования в сфере сельского хозяйства.

Закон «О развитии сельского хозяйства» предусматривает возможность оказания господдержки, в том числе по обеспечению доступности кредитных ресурсов, организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся первичной и (или) последующей (промышленной) переработкой сельхозпродукции. Обязательное условие — реализация этой продукции должна составлять не менее 70% в доходе предприятия за календарный год.

Распоряжением от 21 августа 2019 г. № 1856 правительство утвердило новый перечень такой продукции. Как сообщает корреспондент Fishnews, список пополнила переработанная и консервированная рыба, ракообразные и моллюски — код по ОК 034-2014 (ОКПД 2) 10.2 (кроме кодов 10.20.26.120 и 10.20.9). Корректировка списка должна «способствовать стимулированию производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, развитию экспорта российской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», отметили в пресс-службе кабмина.

Fishnews