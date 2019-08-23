23 августа 2019 года

Бороться с глобальным потеплением хотят водорослью

Ученые ищут способы разведения водоросли аспарагопсис, надеясь с ее помощью уменьшить выбросы парниковых газов. Добавка этого растения в корм скоту почти полностью прекращает выделение животными метана.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, на долю домашнего скота приходится 14,5% парниковых газов антропогенного происхождения.

Идея использования Asparagopsis taxiformis в качестве кормовой добавки появилась в 2014 г. Тогда австралийские ученые установили, что 1-2% этой водоросли в диете жвачных животных снижает выделение скотом метана на 99%, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако природных запасов Asparagopsis taxiformis не хватит для всего поголовья домашних животных на планете, поэтому без искусственного разведения не обойтись. Начать коммерческое выращивание этой водоросли намерена компания Australis Aquaculture из Массачусетса. Организация проводит исследования в своем центре во Вьетнаме, однако пока продвинулась недалеко, отмечает портал UPI.

Аналогичными разработками занимаются морские биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и исследователи из австралийского Университета Саншайн-Кост (University of the Sunshine Coast). Пока ученым удалось добиться роста водорослей лишь в закрытых бассейнах: новые растения создают из частей материнских. Это значительно ограничивает возможности по производству Asparagopsis taxiformis в необходимых объемах.

Fishnews