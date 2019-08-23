23 августа 2019 года

Росстат зафиксировал рост «рыбных аппетитов»

Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродукции в России в прошлом году увеличилось на 0,2 кг - до 21,7 кг, сообщает федеральная служба государственной статистики.

Данные опубликованы в бюллетене «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2018 году», сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В прошлом году, по информации Росстата, граждане РФ стали есть больше живых и замороженных рыбы и морепродуктов: по сравнению с 2017 г. потребление выросло на 0,2 кг, до 14,2 кг. Небольшая прибавка зафиксирована и по рыбным полуфабрикатам и готовым изделиям – на 0,1 кг, до 0,9 кг.

Потребление соленых, копченых, сушеных рыбы и морепродуктов (4,1 кг), а также рыбных консервов (1,9 кг), согласно бюллетеню, сохранилось на уровне предыдущего года.

Fishnews