23 августа 2019 года

У Дальневосточной оперативной таможни будет новый руководитель

Заместителем начальника Дальневосточного таможенного управления - начальником Дальневосточной оперативной таможни назначен Евгений Бавин. К новым обязанностям он приступит 26 августа.

Также приказом ФТС Евгению Бавину присвоено первое специальное звание – полковник таможенной службы, сообщили Fishnews в отделении по связям с общественностью ДВТУ.

Евгений Владимирович Бавин родился в 1978 г. в поселке Угловое Приморского края. В 2000 г. с отличием окончил Дальневосточный государственный университет (кафедра «Финансы и кредит», экономист).

До назначения в таможенные органы служил в региональном управлении ФСБ России. Женат, имеет двоих детей.

Fishnews