23 августа 2019 года

Ученые Поморья открыли новые виды моллюсков в Азии

Специалисты из Архангельска обнаружили в реках Мьянмы 4 вида и 4 подвида пресноводных моллюсков, прежде неизвестных науке. Исследования проводились в прошлом году в рамках международного проекта.

Проект называется «Последний затерянный мир: ранее неизвестные центры эволюции пресноводных моллюсков в Юго-Восточной Азии». Сотрудники Северного Арктического федерального университета и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН работают в качестве экспертов по биоразнообразию речных систем (реки Иравади, Ситауна, Салуина, Меконга, Чао-Прайи, система Ганг-Брахмапутра). Российские специалисты составляют костяк группы, в которую также входят ученые из Университета Порто (Португалия), Государственного музея естественных наук Северной Каролины (США) и Университета Хпа-Ан (Мьянма).

Исследования принесли плоды

Специалисты обнаружили четыре новых вида и четыре новых подвида пресноводных моллюсков в бассейнах рек Иравади, Ситаун, Хаунгдарау и Давей, сообщили Fishnews в пресс-службе САФУ. Исследователи считают, что эти беспозвоночные находились здесь в изоляции и эволюционировали в течение десятков миллионов лет.

Обнаруженные виды получили названия преимущественно с отсылкой к местным географическим объектам. Однако есть исключение: вид Leoparreysia whitteni был назван в память о трагически ушедшем из жизни английском биологе, сотруднике организации «Фауна и флора интернешнл» (FFI) Тони Уиттена (1953 - 2017 гг.).

«Нам удалось найти всего три раковины Leoparreysia whitteni, по которым мы сделали описание, — рассказывает заведующий лабораторией молекулярной экологии и филогенетики САФУ, директор ФИЦКИА РАН Иван Болотов. — Это редкий уникальный вид, имеющий миниатюрную, но очень красивую ярко-зеленую раковину».

Как убедились современные исследователи, открытые виды обитают в небольших бассейнах рек, плотность их популяции низкая — одна-две раковины на квадратный метр.

Данные об открытии уже опубликованы в авторитетном международном научном журнале Scientific Reports (издательская группа Nature).

Уникальным эндемикам угрожает человек

Побывавшие в экспедиции ученые констатируют: реки Мьянмы, в которых обитают обнаруженные редкие представители фауны, находятся в зоне сильного антропогенного воздействия. Главную угрозу для животного мира речных систем представляет строительство водохранилищ каскадного типа, ведущее к смене гидрологического режима и гибели фауны.

«Это исчезающие виды с очень локальным распространением, — отметил Иван Болотов. — Многие реки Юго-Восточной Азии очень древние, а большие реки выступают как барьер для расселения видов из их притоков. В руслах крупных рек мутная вода, большие глубины и мощные потоки, в горных притоках — прозрачная вода и малые глубины. Приспособившиеся к притокам виды не способны пересечь большую реку. Поэтому в каждом притоке происходила своя независимая эволюция, и мы можем там найти ранее неизвестные виды. Но, если там построить дамбу, вырубить лес, мы увидим их вымирание, ведь они обычно живут только в одном притоке, и больше нигде не встречаются».

Пока эксперты констатируют высокое видовое разнообразие этих живых организмов в тропической Азии. Однако если антропогенная нагрузка на водоемы будет нарастать, редкие виды могут быть потеряны безвозвратно, а распространенные начнут вымирать, подчеркнули в университете.

По мнению архангельских ученых, все это может не только негативно отразиться на состоянии речной и болотной фауны, но и на росте социальной напряженности в Мьянме: исчезновение популяций съедобных моллюсков отрицательно скажется на рационе сельского населения.

Вопросов для науки еще хватает

Научная группа планирует и провести работу в других странах, причем не только Юго-Восточной Азии. Информация о новых видах — лишь кусочки большой мозаики, которую собирают исследователи, чтобы в итоге создать глобальную модель, описывающую эволюцию пресноводных моллюсков на всех континентах.

Ученые также планируют увязать генетическую эволюционную картину моллюсков с геохимией, чтобы понять, как эволюционировали механизмы накопления элементов раковины. Узнав это, можно будет «нащупать» связь древних раковинных ископаемых с конкретными современными таксономическими группами.

Исследователи планируют проверить, стабилен ли спектр микроэлементов в раковине для современных групп моллюсков. Древние раковины будут анализироваться по составу элементов периодической системы Менделеева с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Полученный спектр элементов будет использоваться как расшифровка в связке с расшифровкой генома.

На финальном этапе проекта планируется создать глобальную базу сиквенсов и международную онлайн-систему, которой могли бы пользоваться и пополнять биологи всего мира.

Fishnews