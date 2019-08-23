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Работы, проводимые в научно-производственном центре ТИНРО, позволят развивать выращивание устриц

Наука Дальнего Востока развивает выращивание устриц

Специалисты ТИНРО провели эксперимент по получению спата тихоокеанской устрицы. Работы, проводимые в научно-производственном центре на острове Попова, позволят развивать выращивание этого моллюска.

Инновационный научно-производственный центр марикультуры – проект, который реализует на острове Попова в Приморском крае Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО). Здесь уже проводятся экспериментальные работы, сообщает корреспондент Fishnews.

«В этом году мы впервые на Дальнем Востоке получили в заводских условиях партию личинок и осевшего спата устриц», – рассказал журналистам заведующий лабораторией воспроизводства беспозвоночных Игорь Сухин.

По мнению специалиста, разработки помогут решить проблему получения спата для развития марикультуры в регионе. В естественных условиях площадь районов с устрицей невелика, и «урожай» можно получать не каждый год. Кроме того, коллекторы забивают вредные объекты, например, рачки балянусы.

«В наших условиях можно получать спат более стабильно и не иметь проблем с загрязнением вредными видами», – отметил преимущества заводской работы Игорь Сухин.

База научно-производственного центра позволяет работать и с другими моллюсками, добавил специалист.

Fishnews

  • Работы, проводимые в научно-производственном центре ТИНРО, позволят развивать выращивание устриц
  • Инновационный научно-производственный центр марикультуры работает на острове Попова в Приморском крае
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