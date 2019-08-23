23 августа 2019 года

Юго-запад Сахалина сможет ловить осеннюю кету с 26 августа

В Сахалинской области региональная комиссия по анадромным установила сроки вылова кеты для ряда районов. На юго-западе полуострова от мыса Крильон до мыса Погиби кетовая путина начнется 26 августа и продлится ориентировочно до 10 октября.

На северо-западе Сахалина (от мыса Погиби до мыса Елизаветы) добыча кеты, согласно протоколу заседания, продлится с 1 по 30 сентября.

В эти же сроки ловить кету можно будет на северо-восточном побережье – от мыса Елизаветы до мыса Терпения, сообщает корреспондент Fishnews. Исключение – Ныйский залив и район от 4 км южнее до 4 км севернее пролива Анучина.

В заливе Терпения – от мыса Терпения до мыса Соймонова – кетовая путина стартует 1 сентября, ее завершение намечено на 15 октября. Исключение -– район от 4 км юго-западнее до 4 км северо-восточнее устья реки Поронай.

В заливе Анива (от мыса Анива до мыса Крильон) добыча кеты продлится с 11 сентября по 15 октября. На острове Итуруп – с 21 сентября по 30 ноября.

В протоколе отмечается, что по срокам окончания добычи возможны корректировки в зависимости от фактических подходов рыбы.

Кроме того, комиссия определила сроки любительского и спортивного лова лососей на острове Шикотан – с 26 августа по 30 сентября.

Fishnews