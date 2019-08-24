24 августа 2019 года

Постановления по крабовым квотам готовят в стремительном режиме

Проект постановления по организации и проведению крабовых аукционов должен 26 августа отправиться на рассмотрение к куратору отрасли в правительстве, вице-премьеру Алексею Гордееву. Fishnews приводит текст предлагаемых правил.

Постановление, которое должен рассмотреть 26 августа вице-премьер Алексей Гордеев, утверждает правила организации и проведения крабовых аукционов, заключения договора на доли квот, а также примерную форму такого договора.

Приводится формула для расчета начальной цены лота. А в приложении – средняя рыночная цена тонны различных видов краба, определенная на основании результатов торгов 2009 – 2017 гг. Этот показатель будет использоваться для расчета начальной цены.

Как сообщил ранее журналистам замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, стоит задача провести торги и заключить соглашения до 1 ноября , в противном случае к освоению нового вида квот предприятия смогут приступить только с 2021 г. ( это предусмотрено законом ). Таким образом, желательно, чтобы все документы вышли не позже 1 сентября, заявил тогда глава федерального агентства.