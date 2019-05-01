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Президент Владимир ПУТИН на заседании президиума Госсовета по вопросам рыбной отрасли в 2015 г. Фото пресс-службы главы государства

Крабовые аукционы получили официальный статус

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Как заявили ранее в Росрыболовстве, электронные торги должны пройти уже в конце лета – начале осени.

Резонансные изменения в закон о рыболовстве внесены федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 86, сообщает корреспондент Fishnews.

О чем закон

Список видов квот вылова пополняется: теперь вновь появились квоты добычи крабов в инвестиционных целях. Механизм распространяется и на прибрежное, и на промышленное рыболовство. Договоры на доли квот будут заключаться по результатам аукционов. Проводить торги планируется в электронной форме.

Право на добычу будет предоставляться на 15 лет. При проведении аукциона до 1 ноября осваивать квоту можно будет с 1 января следующего года. Если торги проводились после 1 ноября – с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

При этом договор должен предусматривать реализацию проектов по строительству объектов на территории России. Перечень таких объектов, требования к ним должно установить правительство. Реализовать проект нужно будет в срок не более пяти лет со дня заключения договора.

Пользователи должны быть зарегистрированы в прибрежном регионе, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота. Однако привязки к конкретному краю, области, округу в законе нет.

Предусмотрен механизм приостановления действия разрешения на добычу, если власти при проверке найдут основания для досрочного расторжения договора. Действие промыслового билета будет приостанавливаться до вступления в силу судебного решения. Но требования о том, что сначала должен быть реализован инвестпроект, а потом будет предоставляться право на вылов (как это предусмотрено по инвестиционным квотам, введенным законом в 2016 г.), нет.

Еще до того, как крабовые аукционы были предусмотрены в законе, поступления от торгов уже включили в прогноз доходов федерального бюджета. В Комитете Госдумы по бюджету и налогам в связи с этим указывали, что предусмотренные новым законом правительственные постановления должны быть приняты не позднее апреля-мая.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил на коллегии федерального агентства, что аукционы ожидаются в конце лета – начале осени.

Как готовились изменения

О предложении отправить крабовые квоты на аукцион стало известно еще в 2017 г., затем озвучивались разные варианты реализации этой инициативы. Причем информация об этих предложениях была максимально закрыта.

Публичные очертания идея аукционов обрела в августе 2018 г., в дорожной карте, утвержденной правительством. Одним из пунктов плана стало распределение на электронном аукционе 50% объема квот добычи крабов, ранее распределявшегося по историческому принципу. Для обсуждения законопроект, подготовленный Росрыболовством и Минсельхозом, стал доступен только к февралю 2019 г. Уже 19 марта правительство внесло резонансный документ в Госдуму, меньше чем через месяц он был принят. 22 апреля закон одобрил Совет Федерации: по поводу аукционных изменений было много выступлений, однако сенаторы документ поддержал, пообещав следить за его реализацией.

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Текст закона смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews

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НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
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