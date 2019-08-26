26 августа 2019 года

Рыбаков приглашают определиться с работой на 2020 год

С 1 сентября территориальные управления Росрыболовства открывают прием заявлений об определении вида рыболовства на 2020 г. Пользователи должны сообщить, в каком режиме они собираются работать – промышленного рыболовства или «прибрежки».

Росрыболовство напомнило предприятиям о необходимости определиться с видом рыболовства на предстоящий год. Если они собираются работать в режиме «прибрежки», то заявление подается с 1 сентября по 21 сентября 2019 г. В случае с промышленным рыболовством – с 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2020 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Заявление предлагается готовить согласно рекомендуемым формам. ФАР также напомнило, что для корректного заполнения позиций «Вид водного биологического ресурса» и «Прибрежное рыболовство» или «Промышленное рыболовство» следует ориентироваться на распоряжение Правительства РФ от 18 ноября 2017 г. № 2569 «Об утверждении перечней видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляются промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство».

На сайте Росрыболовства есть специальный раздел: «Заявления на выбор видов рыболовства и расчеты».

Напомним, что договоры о закреплении доли квоты в морских водах, о закреплении доли международной квоты, предоставленной РФ, предусматривают условия осуществления промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства. Вид рыболовства, осуществляемого в расчетном году, определяется по заявлению пользователя.

Порядок подачи заявления об определении вида рыболовства, осуществляемого в расчетном году, утвержден приказом Минсельхоза от 4 сентября 2017 г. № 458.

Fishnews