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Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

Вячеслав Зиланов: С учетом потепления у Гренландии отличные перспективы

В случае приобретения Гренландии Соединенным Штатам достались бы огромные природные ресурсы острова и прилегающей акватории, а также дополнительные козыри в геополитике, отмечает член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве РФ Вячеслав Зиланов.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал приобретение Соединенными Штатами Гренландии, которая сейчас входит в состав Дании на правах широкой автономии. Американский президент назвал этот вопрос «стратегически интересным». Власти Дании и Гренландии критически высказались об идее Дональда Трампа. Он, в свою очередь, отложил визит в Данию и встречу с премьером этой страны Метте Фредериксен, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на российские СМИ.

По мнению члена научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ, заслуженного работника рыбного хозяйства России Вячеслава Зиланова, предложение американского президента «мало осуществимо в данной политической обстановке». Однако тем самым Дональд Трамп заявил, что США серьезно заинтересованы в развитии Гренландии, освобождающейся в условиях глобального потепления ото льда, отметил Вячеслав Зиланов.

«Соединенный Штаты готовы будут вложить соответствующие инвестиции с привлечением своих ведущих корпораций, – подчеркнул эксперт – Безусловно, более короткий путь к этому – покупка Гренландии. Имеется и другой, правда, более длинный путь – вхождение Гренландии через демократические выборы в состав США в качестве 51-го штата или островной территории».

В случае присоединении Гренландии тем или иным путем Соединенные Штаты решат ряд важных для себя стратегических задач, обратил внимание Вячеслав Зиланов: «Прежде всего, это приобретение дополнительно к своей еще и территории Гренландии со значительной акваторией 200-мильной исключительной экономической зоны с немалыми запасами водных биоресурсов и континентального шельфа. Они весьма перспективны для добычи нефти и газа».

Член научно-экспертного совета отметил геополитические выгоды Соединенных Штатов от присоединения Гренландии. «США этим «отрезают» датчан от Арктики. Продав Гренландию, Дания автоматически выйдет из клуба приарктических государств со всеми вытекающими последствиями, – подчеркнул Вячеслав Зиланов. – Существенно и то, что США в этом случае усилят свою военную составляющую в Арктике и по сути «зажмут» Россию со стороны Аляски и со стороны Гренландии. Кроме того, в случае продолжении потепления Арктики и освобождения ее полностью ото льдов, появится новый морской коридор: Гренландия – Северный полюс – Аляска – Азия, который может составить существенную конкуренцию нашему Северному морскому пути. Здесь возникает серьезные проблемы и для России. Чем тогда, в условиях освобождения ото льдов Арктики, будут заниматься имеющийся у нас ледокольный флот и серия строящихся атомных ледоколов? А это ни много ни мало сотни миллиардов рублей. Наступила пора и нам определится».

Потепление Арктики затронет и рыболовство, прежде всего в Баренцевом, Гренландском, Норвежском морях, где оно существенно развито, а также в морях, прилегающих кроссийскому арктическому побережью, – от Белого до Чукотского, констатировал эксперт. «Здесь от потепления можно ожидать положительные тенденции, - сказал Вячеслав Зиланов. – Например, увеличение численности ряда объектов промысла и их продвижение на восток и север. Собственно, это уже происходит. В этой связи промысел не должен «отставать» от процесса потепления Арктики. И здесь велика роль научных и поисковых исследований, которые ведут ПИНРО, ММБИ и НПК «Морская информатика». Для проведения исследований им требуется новый современный научно-исследовательский флот. Однако эту проблему властные органы всех уровней пока не решили. Пора им повернуться лицом к вызовам, возникающим с потеплением Арктики».

Fishnews

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