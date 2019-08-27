27 августа 2019 года

Пластиковая угроза стала важной темой на саммите G7

Одну из сессий саммита G7 посвятили изменениям климата, в частности, лидеры стран обсудили засорение океана пластиком. Президент Франции Эммануэль Макрон вручил коллегам наручные часы, сделанные из выловленной в море и переработанной пластмассы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратил внимание на усилия республики по борьбе с использованием одноразового пластика, сохранению водных ресурсов, применению солнечной энергии и защите флоры и фауны, пишет издание Business Standard.

А вот президент США Дональд Трамп сессию пропустил. Как сообщает корреспондент Fishnews, администрация главы государства сначала попыталась объяснить его отсутствие важными переговорами с партнерами из Германии и Индии. Однако лидеры этих стран присутствовали на обсуждении вопросов климата, отмечает CNN.

По информации телеканала, после саммита сам Дональд Трамп посетовал, что слишком много времени уделили темам, которые он считает не очень важными. Например, очищению океана от пластика.

Эммануэль Макрон – он принимал саммит во французском Биаррице – выделил вопрос изменения климата в общей повестке G7 как наиболее значимый. Президент Франции особенно активно призывал лидеров ведущих стран сплотиться в борьбе с пожарами в Амазонии.

Fishnews