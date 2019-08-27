27 августа 2019 года

Три карася обеспечили браконьеру внушительную «трудотерапию»

В Курганской области вступил в силу приговор местному жителю, рыбачившему в заказнике нелегальными орудиями в период нерестового запрета. Наказанием стали 200 часов обязательных работ.

Факт незаконного промысла 30 мая выявил инспектор Нижнеобского теруправления Росрыболовства. Он застал нарушителя на озере Семискуль, которое находится в границах Мокроусовского государственного природного заказника. Браконьер рыбачил сетями из мононити, сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ. На месте правонарушения были обнаружены три экземпляра карася, рыбу и орудия лова изъяли.

Материалы были переданы в правоохранительные органы. По результатам проверки 10 июня в отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

Приговором суда от 7 августа мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в», «г» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов в местах нереста, на особо охраняемой природной территории с применением способов массового истребления водных биоресурсов). Приговор – 200 часов обязательных работ – вступил в законную силу.

Fishnews