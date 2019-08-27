27 августа 2019 года

В низовьях Дона стало меньше рыбной молоди

На Нижнем Дону ученые исследуют скат и распределение молоди основных промысловых рыб. Ее урожайность значительно ниже, чем в прошлом году, отмечают специалисты АзНИИРХ.

Экспедиция Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) началась 21 августа и завершится 1 сентября. Основная цель – изучение урожайности и распределения появившейся в этом году молоди. Также специалисты собирают материал по состоянию основных биоценозов реки – фитопланктона, зоопланктона, зообентоса.

Первый этап прошел с 21 по 23 августа. Дона обследовали от устья реки Аксай до «нулевого километра», сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

В прибрежье ученые использовали 30-метровую мальковую волокушу, а в русловой части — мальковый бим-трал. Всего было выловлено и проанализировано 12 тыс. экземпляров рыб. Гидробиологические пробы взяли на двух разрезах в районе Аксая и хутора Шмат. Собранные материалы планируется обработать и всесторонне проанализировать.

«Однако предварительно уже можно сказать, что урожайность молоди основных промысловых рыб значительно ниже, чем в прошлом году. Мы ожидали этого, учитывая небольшое половодье в Дону и холодную, затяжную весну», — отметил руководитель экспедиции Дмитрий Вехов.

Fishnews