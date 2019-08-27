Новости
Пленарное заседание Международного конгресса рыбаков в 2018 г.

Конгресс рыбаков: подготовка продолжается

XIV Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 3 по 4 октября. В администрации Приморского края уже стартовал прием заявок на участие в форуме.

Об участии в конгрессе можно сообщить по электронному адресу fishing@primorsky.ru или по телефонам департамента 8 (423) 240-28-82, 8 (423) 240-29-00.

На площадке форума планируется обсудить вопросы рыболовства, переработки водных биоресурсов, тенденции на мировых рынках, развитие аквакультуры, судостроение и судоремонт.

Организаторами конгресса рыбаков выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews.

Отраслевые объединения уже готовят список актуальных для отечественного рыболовства вопросов, которые важно обсудить на площадке форума.

Международный конгресс рыбаков – традиция для Владивостока: первый отраслевой форум, объединивший рыбопромышленников Дальнего Востока и других регионов страны, прошел в Приморском крае в 2004 г. На площадке конгресса собираются руководители компаний, представители федеральных и региональных органов власти, научных, образовательных и общественных организаций.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуравладивостокдальний востоккрабсудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Сколько стоит рыбная отрасль России?

Все материалы

Интервью

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ

Петур Якоб ПЕТУРССОН

Современные жемчужины Тихого океана

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН

Генеральный директор Архангельского тралового флота

Алексей ЗАПЛАТИН

Инвестпрограмма АТФ – это деньги крабового бизнеса

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства России

Евгений КАЦ

По правилам рыболовства предстоит большая работа

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот»

Евгений НОВОСЕЛОВ

Увеличиваем присутствие на российском рынке

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей МАСЛЕННИКОВ

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН

Сергей МАСЛЕННИКОВ

Инструмент для оперативного управления ООПТ нужен Приморью

Все материалы

Крупным планом

Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

Система пошла вразнос

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Инвестквоты с сюрпризом

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.