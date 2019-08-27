27 августа 2019 года

Конгресс рыбаков: подготовка продолжается

XIV Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 3 по 4 октября. В администрации Приморского края уже стартовал прием заявок на участие в форуме.

Об участии в конгрессе можно сообщить по электронному адресу fishing@primorsky.ru или по телефонам департамента 8 (423) 240-28-82, 8 (423) 240-29-00.

На площадке форума планируется обсудить вопросы рыболовства, переработки водных биоресурсов, тенденции на мировых рынках, развитие аквакультуры, судостроение и судоремонт.

Организаторами конгресса рыбаков выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews.

Отраслевые объединения уже готовят список актуальных для отечественного рыболовства вопросов, которые важно обсудить на площадке форума.

Международный конгресс рыбаков – традиция для Владивостока: первый отраслевой форум, объединивший рыбопромышленников Дальнего Востока и других регионов страны, прошел в Приморском крае в 2004 г. На площадке конгресса собираются руководители компаний, представители федеральных и региональных органов власти, научных, образовательных и общественных организаций.

Fishnews