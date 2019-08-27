27 августа 2019 года

Ловить и готовить «краснокнижных» крабов учат в сети

Информацию о способах вылова и приготовления травяных, мраморных и каменных крабов обнаружила в интернете прокуратура Нахимовского района Севастополя. Надзорный орган требует закрыть доступ к сайтам, так как эти виды занесены в городскую Красную книгу.

Кроме того, добыча этих крабов запрещена правилами рыболовства для Азово-Черноморского бассейна, обратили внимание в ведомстве.

«Проверкой установлено, что вход на сайты свободный, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурса сайтов не требуется. Ознакомиться с их содержанием может любой интернет-пользователь», - сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.

Надзорный орган отмечает, что за добычу травяных, мраморных и каменных крабов предусмотрена ответственность по статье 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных) и статье 256 УК РФ (незаконный вылов).

Прокуратура района подала иск о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Fishnews