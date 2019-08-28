28 августа 2019 года

Колымские аграрии рассчитывают на рыбный экспорт

Рыба и морепродукты — основной драйвер роста поставок продукции АПК Магаданской области за рубеж. Вопросы развития отрасли глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев обсудил с губернатором Сергеем Носовым.

В ходе рабочей встречи министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым отмечалась важность вклада рыбохозяйственного комплекса в экономику региона. Его рыбная отрасль демонстрирует положительную динамику производства и экспорта. По итогам первого квартала 2019 г. магаданские рыбаки выловили 30,3 тыс. тонн водных биоресурсов, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

При этом рыба и морепродукты являются основными драйверами роста поставок продукции АПК из региона за рубеж, сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза. К 2024 г. стоимость рыбного экспорта колымских предприятий может вырасти примерно на 30% по сравнению с 2017 г. — до 116 млн долларов.

Пути повышения ресурсного потенциала и эффективности добычи водных биоресурсов Минсельхоз видит в том числе в развитии промысловой разведки на рыболовецких судах с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Варианты такого сотрудничества рассматриваются совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, рыбопромышленниками и научно-исследовательскими учреждениями.

Fishnews