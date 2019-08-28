28 августа 2019 года

Канал сбыта браконьерской осетрины перекрыли в Сибири

В Красноярском крае расследование дела о браконьерстве вывело полицейских на подпольный склад. Изъято 96 кг рыбы осетровых пород и 3 кг черной икры.

В ходе обыска у ранее судимого жителя Лесосибирска сотрудники полиции обнаружили 19 особей осетра и 82 стерляди, а также 3 кг икры. Кроме того, правоохранители нашли 16 емкостей с разделанной рыбой, сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Изъятое направлено на экспертизу. Устанавливается размер причиненного ущерба. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Fishnews