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Очередное заседание штаба лососевой путины прошло в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства

«Красные» уловы перевалили за 420 тыс. тонн

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке РФ превысил 420 тыс. тонн - это на 46% больше, чем за аналогичный период 2017 г. На Камчатке освоено почти 370 тыс. тонн, путина на полуострове подходит к завершению.

Динамику промысла обсудили на очередном заседании штаба «красной» путины. Видеоконференцию с дальневосточными теруправлениями Росрыболовства провел заместитель руководителя ведомства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в Камчатском крае вылов лососей вырос на 58% к уровню позапрошлого года и достиг 368,4 тыс. тонн. Активный промысел красной рыбы также продолжается в Магаданской области, там добыто 9,4 тыс. тонн – на 67% больше показателя на отчетную дату 2017 г.

В Сахалинской области освоено 21,6 тыс. тонн (-11% к уровню позапрошлого года), в Хабаровском крае – 15,6 тыс. тонн (-27,4%).

В Приморском крае добыли около 6,6 тонны – более чем в 7 раз выше, чем два года назад.

Как отметил заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников, сейчас продолжается промысел горбуши, начались подходы кеты.

По данным КамчатНИРО, в Карагинской подзоне, где в этом году уже достигнут рекордный вылов в период лососевой путины, на данный момент в основном облавливается кижуч. Промысел красной рыбы на полуострове подходит к завершению.

Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко рассказал, что на восточном побережье Камчатки в течение путины принято 116 тыс. тонн лососевых, на западном побережье – 8,5 тыс. тонн рыбы. В Западно-Беринговоморской зоне в границах Чукотского автономного округа – 1,7 тыс. тонн.

Для транспортировки в промысловых районах, прилегающих к территории Камчатского края и ЧАО, отгружено порядка 188,6 тыс. тонн продукции из тихоокеанских лососей. Основной пункт назначения – порты Владивостока и стран Юго-Восточной Азии.

По данным Приморского теруправления, средний уровень загрузки холодильников в крае составляет 84%. В западные регионы России из Владивостока отправлено 50 ускоренных поездов с рыбопродукцией. Стоимость ее доставки до Москвы находится на уровне 14,5 рубля за килограмм.

Fishnews

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