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Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел совещание о расходах федерального бюджета – в том числе в рыбохозяйственном комплексе. Фото пресс-службы Правительства РФ

Правительство поддержит экспортный курс рыбы

Задача продовольственной безопасности решена, охарактеризовал успехи сельского хозяйства премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил важность поддержки экспорта сельхозпродукции и продовольствия, рыбы и рыбной продукции.

Об успехах в сельском хозяйстве председатель правительства заявил на совещании о расходах федерального бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг. в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, экологии и природопользования.

«Здесь очевидны успехи. Мы об этом не стесняемся говорить, поскольку решена задача продовольственной безопасности, обеспечен продукцией нашего производства, то есть нашими продуктами, внутренний рынок. По итогам прошлого года мы вошли в число стран-лидеров по экспорту зерновых. Все это — результат последовательной государственной поддержки, и, естественно, она должна быть продолжена», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, несмотря на отсутствие отдельного нацпроекта для сельского хозяйства «масштабы федерального финансирования в этой сфере вполне сопоставимы с национальным проектом». Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, потребности АПК учитываются в комплексном плане развития магистральной инфраструктуры и других нацпроектах, а также заложены в госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий, которая начнет действовать с 2020 года.

«Еще одно важное направление — поддержка экспорта сельхозпродукции и продовольствия, рыбы и рыбной продукции. Мы ведем эту работу в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», он входит в общий проект по кооперации и экспорту», — добавил премьер-министр.

Он также обратился к теме рационального природопользования, в том числе состоянию крупнейших пресноводных водоемов. «Есть и такая важная составляющая, как сбережение и очистка уникальных водных объектов, таких как Байкал или Волга. Кстати, через пару дней как раз планирую провести совещание по бассейну Волги с выездом на место», — предупредил Дмитрий Медведев.

Fishnews

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