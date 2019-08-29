Новости
Представители коренных народов Камчатки. Фото пресс-службы краевого правительства

Депутаты рассмотрят учет КМНС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, призванный сделать более прозрачным отнесение граждан к коренным малочисленным народам. Такой учет поможет обеспечить более единообразное и адресное применение льгот, отметили в пресс-службе кабмина.

Проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам» подготовило Федеральное агентство по делам национальностей.

Действующее законодательство устанавливает для представителей коренных малочисленных народов ряд социальных и экономических прав (в том числе приоритетный доступ к отдельным видам природных ресурсов). При этом порядок определения лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, не урегулирован, обратили внимание в пресс-службе правительства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается ввести механизм учета лиц, относящихся к таким народам, на основе добровольного инициативного подтверждения принадлежности. Основанием будут заявления сами граждан, а также сведения, представленные органами госвласти, органами местного самоуправления и общинами коренных малочисленных народов.

Взимание платы с представителей коренных малочисленных народов в связи с ведением их учета не предусматривается, подчеркнули в пресс-службе.

Полномочия по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, предлагается закрепить за ФАДН России.

«Организация учета представителей коренных малочисленных народов позволит обеспечить реализацию ими социальных и экономических прав, создаст условия для единообразного и адресного применения льгот и минимизации злоупотреблений в этой области», - говорится в сообщении пресс-службы.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Сколько стоит рыбная отрасль России?

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

Рыбаки ищут новые точки приложения сил

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ

Петур Якоб ПЕТУРССОН

Современные жемчужины Тихого океана

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН

Генеральный директор Архангельского тралового флота

Алексей ЗАПЛАТИН

Инвестпрограмма АТФ – это деньги крабового бизнеса

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства России

Евгений КАЦ

По правилам рыболовства предстоит большая работа

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Все материалы

Крупным планом

Остров Шикотан

Курильский рывок

Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

Система пошла вразнос

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.