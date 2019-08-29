29 августа 2019 года

Депутаты рассмотрят учет КМНС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, призванный сделать более прозрачным отнесение граждан к коренным малочисленным народам. Такой учет поможет обеспечить более единообразное и адресное применение льгот, отметили в пресс-службе кабмина.

Проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам» подготовило Федеральное агентство по делам национальностей.

Действующее законодательство устанавливает для представителей коренных малочисленных народов ряд социальных и экономических прав (в том числе приоритетный доступ к отдельным видам природных ресурсов). При этом порядок определения лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, не урегулирован, обратили внимание в пресс-службе правительства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается ввести механизм учета лиц, относящихся к таким народам, на основе добровольного инициативного подтверждения принадлежности. Основанием будут заявления сами граждан, а также сведения, представленные органами госвласти, органами местного самоуправления и общинами коренных малочисленных народов.

Взимание платы с представителей коренных малочисленных народов в связи с ведением их учета не предусматривается, подчеркнули в пресс-службе.

Полномочия по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, предлагается закрепить за ФАДН России.

«Организация учета представителей коренных малочисленных народов позволит обеспечить реализацию ими социальных и экономических прав, создаст условия для единообразного и адресного применения льгот и минимизации злоупотреблений в этой области», - говорится в сообщении пресс-службы.

Fishnews