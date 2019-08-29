29 августа 2019 года

Ученые хотят повысить урожайность «четной» горбуши

В Мурманской области планируют заместить генетический потенциал депрессивной линии горбуши четных лет нереста на ДНК лосося нечетного поколения. Эксперимент проведут в будущем году с помощью криоконсервированных молок.

Сотрудники лабораторий Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО (ВНИИПРХ) посетили Умбский рыбоводный завод. На этом предприятии, которое входит в структуру Мурманского филиала Главрыбвода, ведутся работы по восстановлению запасов горбуши Русского Севера.

В бассейн Белого моря горбушу вселили в 1950-е гг. Вид характеризуется значительными межгодовыми флуктуациями численности: горбуши четных лет приходит крайне мало, что влечет значительные издержки в рыбохозяйственной отрасли Карелии, Мурманской и Архангельской областей. Поэтому ученые разрабатывают способов повышения урожайности горбуши линии четных лет нереста.

Перспективным представляется замещение генетического потенциала депрессивной линии горбуши четных лет нереста за счет внесения генетического материала урожайной линии. Это можно сделать путем регулярного получения потомства от «четных» самок, оплодотворенных криоконсервированной спермой «нечетных» самцов, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИИПРХ.

Целями командировки были отработка и апробация методик криоконсервации молок, оценка качества полученных образцов, закладка криоконсервированной спермы горбуши в криохранилища. Еще одной задачей специалистов было формирование коллекции образцов спермы нечетных лет нереста для дальнейшего использования и долговременного хранения.

При содействии сотрудников Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО) и Умбского завода гости провели индивидуальный сбор половых продуктов и генетического материала (небольших частиц плавника) от 53 самцов горбуши. В ходе подбора оптимальной среды для криоконсервации были опробованы 5 экспериментальных сред с различным составом. После определения лучшей среды (подсчетом процента подвижных сперматозоидов после размораживания) 418 мл спермы горбуши были криоконсервированы. Их планируется использовать для эксперимента в 2020 г.

Fishnews