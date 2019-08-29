Крабовые аукционы расписали в постановлениях
Правительство опубликовало постановления по крабовым аукционам. По закону, если торги будут проведены до 1 ноября, победители смогут приступить к освоению полученных объемов с 2020 г.
Правительство выпустило постановления:
- от 28 августа 2019 г. № 1113 об утверждении правил организации и проведения аукциона и примерной формы договора;
- от 28 августа 2019 г. № 1112 о требованиях к инвестиционным проектам и к флоту, который должен строиться на российских верфях под квоты вылова крабов;
Также, сообщает корреспондент Fishnews, принято распоряжение от 28 августа 2019 г. № 1917, определяющее перечень видов крабов по районам промысла для выделения нового вида квот, и распоряжение от 28 августа 2019 г. № 1918 о перечне объектов инвестиций – промысловых судах.
изменения федерального закона о рыболовстве были приняты 1 мая. Вводится новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Договоры на доли квот будут заключаться по результатам аукционов. Проводить торги планируется в электронной форме.
Право на добычу будет предоставляться на 15 лет. При этом договор должен предусматривать реализацию проектов по строительству объектов на территории России.
Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».
Постановления и распоряжения правительства смотрите в прикрепленных файлах.
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