30 августа 2019 года

Аквакультура отметилась внушительной прибавкой

В первом полугодии производство продукции товарного рыбоводства составило 128,1 тыс. тонн, отмечает Минсельхоз. Это на 53 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2018 г.

Также с января по июнь выращено более 15 тыс. тонн рыбопосадочного материала.

Из общего объема продукции аквакультуры около 33,7% произведено в Южном федеральном округе, 27,3% – в Северо-Западном федеральном округе, 21,6% – в Дальневосточном федеральном округе, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

По его данным, значительные прибавки обеспечили Приморский край (+20,1 тыс. тонн), Мурманская область (+13,1 тыс. тонн) и Астраханская область (+11,2 тыс. тонн).

Большую часть продукции составили лососевые – 37,9 тыс. тонн, в том числе форель прудовая и ручьевая – 18,2 тыс. тонн. Карпа выращено 26,5 тыс. тонн, толстолобика – 21,5 тыс. тонн, гребешков – 10,1 тыс. тонн, ламинарии – 9,8 тыс. тонн, амура – 5,5 тыс. тонн.

В общей сложности аквафермеры произвели 99 тыс. тонн рыбы, 19,3 тыс. тонн беспозвоночных, 9,8 тыс. тонн ламинарии. 37,7% продукции пришлась на предприятия марикультуры, 31,2 % – на прудовые хозяйства, 14,2% – на садковые, 12,6% – на озерно-товарные.

Fishnews