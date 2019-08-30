30 августа 2019 года

Тернейскому району Приморья на месяц продлили промысел кеты

В Тернейском районе Приморского края срок добычи кеты для промышленного рыболовства продлен до 10 октября. Ранее планировалось, что промысел там будет вестись по 11 сентября.

Решение приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания, срок вылова кеты в Тернейском районе продлен и для представителей коренных народов – до 15 октября. Первоначально предполагалось, что традиционная кетовая рыбалка продлится там по 11 сентября.

Fishnews