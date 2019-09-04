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Торфяное месторождение Оршинский мох в Тверской области. Фото Кирилла Шахматова (WWF России)

В торфяном проекте видят риски для камчатских рек

Разработка торфяного месторождения на западе Камчатки приведет к негативным последствиям для рек Амчигача и Большая, считают экологи. Там расположены нерестилища тихоокеанских лососей.

Разработка Митогинского месторождения торфа – один из проектов, к участию в которых власти Камчатки приглашают китайских инвесторов. Месторождение находится на западе полуострова, вблизи мыса Левашова, в семи километрах севернее Усть-Большерецка. WWF России обращает внимание, что добыча торфа в непосредственной близости от нерестовых рек может привести к негативным последствиям для лососевых экосистем в западной части полуострова.

Для промышленного освоения месторождения потребуется провести осушение всей его территории. По данным экологов, вода с болота будет сброшена в притоки реки Амчигача, в русле которых расположены нерестилища кижуча и горбуши. Сама же река Амчигача тесно связана в своей устьевой части с рекой Большая.

«Сброс вод, загрязненных растворенным органическим веществом, в притоки Амчигачи неизбежно окажет негативное воздействие на гидрохимический режим обеих крупных рек. Трудно предсказать, как изменение химического состава повлияет на стада тихоокеанских лососей, хоминг которых основан на хеморецепции (способности лососей воспринимать химический состав воды)», — сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России.

Кроме того, разработка торфа потребует строительства дорог и других объектов инфраструктуры, а применяемая технология его добычи замедляет процесс естественного восстановления болота на десятки лет.

«Мы не даем оценку экономической целесообразности реализации проекта. Но с точки зрения охраны природы и сохранения запасов лососевых, проект требует тщательной всесторонней оценки, которая бы учла весь комплекс негативных последствий для окружающей среды при разработке месторождения», — подчеркнул директор Камчатского / Берингийского экорегионального отделения WWF Сергей Рафанов.

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НазадМетки: камчаткакижуч
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