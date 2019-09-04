04 сентября 2019 года

На «красной» путине рассчитывают взять полмиллиона тонн

Российские предприятия освоили 439,24 тыс. тонны тихоокеанских лососей - на 45% больше показателя на аналогичную дату 2017 г. Текущий прогноз по вылову за путину - 500 тыс. тонн.

Динамику промысла обсудили в Росрыболовстве на очередном заседании штаба по вопросам организации лососевой путины. Видеоконференцию с дальневосточными теруправлениями ведомства провел начальник управления организации рыболовства Андрей Космин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в Камчатском крае вылов лососевых вырос на 57,7% к уровню 2017 г. и составил 373,5 тыс. тонн. Активный промысел красной рыбы также продолжается в Магаданской области, там добыто около 9,8 тыс. тонн (+65%).

Объем вылова в Сахалинской области достиг 30,8 тыс. тонн – почти на уровне позапрошлого года. В Хабаровском крае освоено около 19,77 тыс. тонн (-26,4%).

В Приморском крае добыто 8 тонн лосося – почти в 9 раз больше показателя на отчетную дату 2017 г.

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников рассказал, что текущий прогноз по вылову по итогам лососевой путины составляет 500 тыс. тонн. Он был сформирован, исходя из тех тенденций, которые наблюдаются в настоящее время.

По информации КамчатНИРО, в Карагинской подзоне с 1 сентября вступил в силу запрет промышленной добычи лососей. По промрайону подведены предварительные итоги: освоено 340 тонн кижуча и около 225 тыс. тонн горбуши - 90% от скорректированного прогноза. Уловы кеты в подзоне составили примерно 14,32 тонн - 97,6% от плана. Также добыто 3,83 тыс. тонн нерки (91,5%).

Руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко отметил, что в связи с переходом путины в стадию завершения все уловы перерабатываются на береговых предприятиях. На восточном побережье Камчатки за сезон принято 116 тыс. тонн красной рыбы, на западном побережье – около 8,54 тыс. тонн. В Западно-Беринговоморской зоне в границах Чукотского автономного округа – 1,7 тыс. тонн.

Для транспортировки в промысловых районах, прилегающих к территории Камчатского края и ЧАО, отгружено порядка 212,3 тыс. тонн продукции из лососей. Основные пункты назначения – порты Владивостока и стран Юго-Восточной Азии.

По данным Приморского теруправления, средний уровень загрузки холодильников составляет 93%. Также предусмотрены резервные мощности в объеме около 7-8 тыс. тонн. В западные регионы России из Владивостока отправлено 52 ускоренных поезда. Стоимость доставки до Москвы находится на уровне 14,5-15 рублей за килограмм.

Fishnews