02 октября 2019 года

Морскому приборостроению готовят корпорацию

Минпромторг предлагает создать Корпорацию морского приборостроения. Такое решение обусловлено спецификой судостроительной промышленности, отмечено в пояснительной записке.

Министерство промышленности и торговли подготовило проект указа президента «Об акционерном обществе «Корпорация морского приборостроения». Документ разработан по поручению главы государства, говорится в сопроводительных материалах.

Предполагается, что 100% акций корпорации будет находиться в федеральной собственности, сообщает корреспондент Fishnews.

Новое АО планируется создать на базе «Концерна «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор» (Санкт-Петербург), «Концерн «Моринформсистема-Агат» (Москва), «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» (Санкт-Петербург), «Концерн «Океанприбор» (Санкт-Петербург).

Как отмечено в пояснительной записке, создание корпорации «позволит решить проблему пересечения части основных компетенций предприятий, дублирования выпускаемой продукции, будет способствовать объединению компетенций концернов, увеличению конкурентоспособности за счет повышения масштаба бизнеса и аккумуляции инвестиционных ресурсов».

В сопроводительных материалах говорится о положительном примере Объединенной судостроительной корпорации.

Fishnews