03 октября 2019 года

Рыбоводство поможет стать гражданином России

Минтруд хочет обновить список специальностей и профессий, позволяющих иностранцам в упрощенном порядке получить гражданство РФ. В перечень предлагается включить и работу рыбоводом.

Со 2 октября вступил в силу закон, который должен облегчить получение российского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, живущих в нашей стране. Упрощенный порядок позволяет не соблюдать условие о непрерывном проживании в России на протяжении пяти лет.

Речь в поправках идет о квалифицированных специалистах. Требование о сроке работы в РФ по определенной специальности, профессии или на определенной должности сокращено с трех лет до года.

При этом перечень профессий (специальностей, должностей), на которые распространяется такая возможность, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты от 13 июля 2015 г. № 446.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минтруд собирается обновить этот список и включить в него дополнительные позиции. Одна из них – рыбовод. Проект документа размещен на портале regulation.gov.ru.



В случае принятия нового перечня приказ от 13 июля 2015 г. № 446 будет признан утратившим силу.

Fishnews