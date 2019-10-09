09 октября 2019 года

Флот насел на иваси

Суммарный вылов скумбрии, сайры и сардины-иваси на Дальнем Востоке превысил 100 тыс. тонн. Это в два с лишним раза больше объемов, добытых за аналогичный период прошлого года.

По данным отраслевой системы мониторинга, общий вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры российскими пользователями по состоянию на 8 октября составил 100,3 тыс. тонн – на 54% больше, чем на аналогичную дату 2018 г.

На очередном заседании штаба путины по добыче пелагических видов рыб в Дальневосточном бассейне отмечалось, что основной тон в уловах задает иваси: поймано около 94,6 тыс. тонн, что на 49 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Вылов скумбрии пока не радует — всего 4,4 тыс. тонн, что на 11 тыс. тонн меньше, чем год назад. Сайры освоено и того меньше — около 1,4 тыс. тонн, что на 3,2 тыс. тонн ниже прошлогоднего уровня.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, за последнюю неделю на промысле пелагических видов рыб работало 37 российских рыбодобывающих судов, в том числе 33 — в исключительной экономзоне РФ, еще четыре — в открытом море.

По информации Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), на предстоящей неделе в Южно-Курильском районе ожидается штормовая погода. Причем шторм усилится во время прохождения через район тайфуна «Хагибис» – предположительно 14 октября.

В целом ученые прогнозируют сохранение хорошей обстановки на промысле сардины-иваси на западной, северной и северо-восточной перифериях вихря А’, особенно на участках мелких циклонических вихрей, на северо-западных перифериях вихрей А и Аск и на прибрежном фронте у южной оконечности острова Итуруп. По мере понижения температуры обстановка станет более благоприятной и на фронте Ойясио юго-восточнее острова Шикотан.

Для увеличения доли скумбрии в уловах специалисты ТИНРО рекомендовали провести поиск скоплений этого вида к востоку и юго-востоку от Шикотана. Перспективным для промысла сайры в пределах российской экономзоны остается район между 45–47 градусами с.ш. с обеих сторон Курильского течения с перепадами температуры поверхности океана 8–10 градусов и 11–13 градусов.

По мнению отраслевой науки, после прохождения тайфуна «Хагибис» через Южно-Курильский район океанологические условия могут существенно измениться, что отразится и на промысловой обстановке.

Fishnews