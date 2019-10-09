09 октября 2019 года

Южно-Курильский рыбокомбинат расскажет в Циндао о новом заводе

Традиционный участник выставки в Циндао – Южно-Курильский рыбокомбинат – в этом году планирует подготовить почву для будущих экспортных контрактов по рыбной муке и жиру. Новый завод компании по переработке рыбных отходов в скором времени заработает на Кунашире.

Южно-Курильский рыбокомбинат примет участие в 24-й Международной выставке рыболовства и технологий переработки China Fisheries & Seafood Expo в составе объединенного национального стенда России. В таком формате компания экспонируется в Китае четвертый год подряд, поскольку азиатский рынок – ключевое экспортное направление для ЮКРК. Участие российских предприятий в международном отраслевом смотре вновь организует выставочный оператор Expo Solutions Group.

«В этом году мы повезем в Китай свою традиционную свежемороженую рыбопродукцию – тушки кеты, минтая и трески без головы», – рассказал начальник производственно-коммерческого отдела ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Дмитрий Гусев. Также ЮКРК расскажет о возможностях нового производства. По словам Дмитрия Гусева, в 2020 г. компания вводит в эксплуатацию крупнейший в России завод по переработке рыбных отходов в муку и рыбий жир мощностью до 506 тонн в сутки по сырью.

Будущее производство рассчитано на выпуск 5 тыс. тонн рыбной муки и 3 тыс. тонн рыбьего жира в год, рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group. Продукция будет использоваться в производстве кормов для сельскохозяйственных и домашних животных, а также в аквакультуре. Для обеспечения максимальной загрузки мощностей планируется принимать отходы и с других предприятий, расположенных на острове.

Отмечается, что в этом году национальная экспозиция станет самой большой по количеству участников – впервые под флагом России на China Fisheries & Seafood выступят более 30 компаний. Информационный партнер выставочной компании полного цикла Expo Solutions Group – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews