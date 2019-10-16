16 октября 2019 года

Калининградца обвиняют в «рыбном» мошенничестве на 850 тыс. рублей

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. По данным правоохранительных органов, калининградской фирме перевели деньги за поставку рыбы, однако товара покупатель так и не дождался, а продавец перестал выходить на связь.

В Астраханской области в полицию обратился 57-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что заключил электронный договор с директором калининградской фирмы на поставку мороженой балтийской сельди с подмосковного склада. На счет организации было перечислено 850 тыс. рублей. Поставщик уверял, что товар загружен в автомобиль и готов к отправке, однако после оговоренного срока груз так и не прибыл в пункт назначения, а обвиняемый перестал выходить на связь.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали продавца в Калининграде. Он не смог документально подтвердить существование фирмы и наличие продукции.

Ранее судимый 33-летний мужчина обвиняется в мошенничестве в крупном размере, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального управления МВД. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Fishnews