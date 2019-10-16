16 октября 2019 года

Марафон в защиту лосося завершили в Приморье

Завершилась общественная акция в защиту тихоокеанского лосося «Красной рыбе – зеленый свет». Марафон охватил разные регионы Дальнего Востока.

«КетАмарафон» стартовал в Николаевске-на-Амуре 12 сентября. 100 плюшевых лососей – символ акции – повторили маршрут, который рыба проходит на пути к нерестилищам в бассейне Амура. «Лососи» побывали в Хабаровске, Биробиджане, Амурске, Троицком, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре, Лучегорске. Завершился марафон 14 октября в Уссурийске.

В честь этого по проспекту Блюхера прошло костюмированное шествие. В нем участвовали ученики средней школы № 14, гимназий № 29 и № 133. Активисты экологического корпуса «Эко-Око» Дальневосточного технического колледжа Уссурийска и члены дружины «Тис» Приморской государственной сельхозакадемии, сообщает корреспондент Fishnews.

«Необходимость привлечения общественного внимания к сохранению популяции лосося назревала давно. В Год лосося наша задача – донести до ответственных структур, что важно принять меры по регулированию вылова и распределению промысловой нагрузки в Амуре», – отметил руководитель отдела особо охраняемых природных ресурсов Амурского филиала WWF России Даниил Титов.

Всемирный фонд дикой природы провел акцию совместно с заповедниками, нацпарками и общественными организациями.

Напомним, что в 2019 г. Всемирный фонд дикой природы присоединился к Международному году лосося. Он проводится по инициативе Комиссии по анадромным видам рыб северной части Тихого океана (NPAFC) и Организации по сохранению лосося в северной части Атлантики (NASCO).

Fishnews