16 октября 2019 года

Озера Архангельской области предложены под аквакультуру

Северо-Западное теруправление Росрыболовства выставило на торги шесть рыбоводных участков на озерах в Архангельской области. По трем лотам стартовая цена составляет порядка 2 млн рублей.

Согласно аукционной документации, для использования предложены РВУ в Холмогорском, Няндомском и Приморском районах, а также в Северодвинске, сообщает корреспондент Fishnews.

Три участка площадью от 223 га до 1220 га предоставляются под пастбищную аквакультуру, стартовая цена на них – от 1,78 млн рублей до 2,34 млн рублей. Три других участка – площадью от 2 га до 3,3 га – предложены под индустриальную аквакультуру по начальной цене 16-26 тыс. рублей.

Все акватории предоставляются на условиях совместного водопользования, при этом самая большая и дорогая – на 6 лет, остальные – на 25 лет. Заявки принимаются до 15 ноября, аукцион предполагается провести 21 ноября в Санкт-Петербурге.

Fishnews