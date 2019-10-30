30 октября 2019 года

Наука готовится к новым рейсам

ВНИРО планирует в 2020 г. расширить перечень экспедиционных исследований в районах работы российских рыбаков. Среди приоритетных направлений не только экономзона страны, но и внутренние водоемы, а также Антарктика.

Проект перечня экспедиционных исследований на 2020 г. рассмотрели на расширенном заседании Ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Планируется дальнейший рост продолжительности и числа экспедиций в основных рыбохозяйственных бассейнах России.

Приоритетными проектами заявлены Вторая Беринговоморская, Большая Амурская, Волжская, Обь-Иртышская и Каспийская килечная экспедиции. Среди других значимых направлений – международные экосистемные съемки в Северном бассейне и исследования криля в Антарктике.

«План приоритетных ресурсных исследований на 2020 г. ориентирован на решение актуальных проблем развития российского рыболовства и аквакультуры. Его исполнение позволит обеспечить надежной базой устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса России», – сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В институте также обратили внимание, что централизованное управление научным флотом позволило в 2019 г. выполнить возросшие объемы исследований при прежнем количестве судов.

Fishnews