Аквафермеров Севастополя приглашают за черноморскими участками
На аукцион выставлены три морских рыбоводных участка в границах Севастополя. Заявки принимаются до 5 ноября включительно, торги планируется провести 15 ноября в Ростове-на-Дону.
Организатор аукциона - Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, все участки предоставляются под индустриальную аквакультуру.
Первый РВУ площадью 47,4 га находится напротив поселка Кача. Начальная цена – 590,13 тыс. рублей.
Второй участок расположен напротив села Андреевка, его площадь 62,1 га, а начальная цена – 773,14 тыс. рублей.
Третий участок - в Каламитском заливе вблизи поселка Кача - занимает 108 га. Начальная цена лота превышает 1,344 млн рублей.
С победителями аукциона заключат договоры пользования на 25 лет.
Fishnews