30 октября 2019 года

Аквафермеров Севастополя приглашают за черноморскими участками

На аукцион выставлены три морских рыбоводных участка в границах Севастополя. Заявки принимаются до 5 ноября включительно, торги планируется провести 15 ноября в Ростове-на-Дону.

Организатор аукциона - Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, все участки предоставляются под индустриальную аквакультуру.

Первый РВУ площадью 47,4 га находится напротив поселка Кача. Начальная цена – 590,13 тыс. рублей.

Второй участок расположен напротив села Андреевка, его площадь 62,1 га, а начальная цена – 773,14 тыс. рублей.

Третий участок - в Каламитском заливе вблизи поселка Кача - занимает 108 га. Начальная цена лота превышает 1,344 млн рублей.

С победителями аукциона заключат договоры пользования на 25 лет.

Fishnews