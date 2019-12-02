02 декабря 2019 года

На западе Берингова моря ждут перспективные запасы крабов

Рейсовый отчет НИС «Зодиак» представили на ученом совете Тихоокеанского филиала ВНИРО. Судно проводило съемку промысловых крабов в Охотском и Беринговом морях летом-осенью текущего года.

Охотское море

Начальник рейса, научный сотрудник ТИНРО Олег Борилко рассказал, что в июне-июле была выполнена учетная ловушечная съемка на шельфе и верхних горизонтах свала глубин в северо-восточной части Охотского моря. В общей сложности обследовано более 15 тыс. кв. км акватории с глубинами от 50 до 350 м.

По результатам ловушечной съемки краб-стригун опилио оказался наиболее многочисленным видом шельфа. Основу всех уловов составляли промысловые самцы, максимальные уловы крупноразмерных самцов пришлись на центральную часть исследуемого района, глубины 150-250 м. По оценкам ученых, запас держится на стабильном уровне.

Равношипый краб, который лишь частично заходит в шельфовую зону, по итогам исследований показал невысокую численность и плотность поселений и только в районах верхних горизонтов свала глубин. Наиболее крупные и плотные скопления этот вид образовывал в восточной части исследуемого района на глубинах 250-350 м, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Результаты исследований по синему крабу показали высокую численность и плотность поселений только в северо-восточной (прибрежной) части исследуемого района. Заметных флюктуаций у обоих видов также не было отмечено.

Трубачи в районах работ попадались практически повсеместно в диапазоне глубин от 150 до 350 м и были представлены 21 видом. Наиболее широко встречаемым и многочисленным был важный объект промысла в северной части Охотского моря – букцинум пемфигус. Его доля в уловах достигала примерно 80%, максимальные агрегации приходились на глубины 300–350 м.

Берингово море

В конце лета – начале осени судно работало в северо-западной части Берингова моря. На этом участке съемки глубоководных крабов не выполнялись длительное время: работы осложняет рельеф дна. Поэтому экспедиция имела большое значение для понимания состояния запасов, отметили в ТИНРО.

Результаты исследований по крабу-стригуну таннери показали относительно высокую численность и плотность поселений в юго-западном районе работ – на хребте Ширшова. Основная масса промысловых самцов была сконцентрирована на северных участках хребта (в районах, прилегающих с юга к мысу Олюторский).

Промысловые самцы стригуна ангулятуса отмечались практически повсеместно. Основные скопления пришлись на районы, примыкающие с юго-востока к мысу Наварин. «В целом же можно говорить о высоком промысловом потенциале в западной части Берингова моря глубоководных крабов-стригунов таннери и ангулятуса, которые в настоящее время почти не осваиваются рыбаками», – резюмировали в филиале.

Ученый совет счел рейсовое задание выполненным и принял отчет с высокой оценкой.

Fishnews