02 декабря 2019 года

Эстония и Россия поделили квоты леща, судака и окуня

В 2020 г. российские рыбаки смогут выловить в Чудском, Псковском и Теплом озерах 1135 тонн леща, 1070 тонн судака, 1340 тонн окуня и 220 тонн щуки. На будущий год также перенесена часть недоосвоенных национальных квот по этим видам.

В Санкт-Петербурге завершилась 45-я сессия российско-эстонской межправительственной комиссии по рыболовству. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области сохранения и использования рыбных запасов Чудского, Теплого и Псковского озер, утвердили ОДУ основных промысловых видов на 2020 г. и его распределение на национальные квоты.

По решению комиссии, национальная квота России в будущем году составит 170 тонн ряпушки, 205 тонн корюшки, 1135 тонн леща, 1070 тонн судака, 220 тонн щуки, 1340 тонн окуня и 620 тонн плотвы, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

Участники сессии согласовали программу совместных научно-исследовательских работ России и Эстонии на трансграничных водоемах на 2020 г., а также обменялись информацией о принятых мерах контроля за выловом за десять месяцев текущего года. Комиссия определила даты проведения совместных мероприятий по контролю за промыслом: с 13 апреля по 8 мая и с 14 сентября по 6 ноября.

Кроме того, было решено перенести на будущий год недоосвоенные национальные квоты окуня, судака, щуки и леща — в пределах не более 5% от лимитов 2019 г.

Следующая сессия межправительственной комиссии пройдет в ноябре 2020 г. в Эстонии.

Fishnews