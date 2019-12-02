02 декабря 2019 года

Берглинд Асгейрсдоттир: Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

В Исландии нет государственных субсидий для рыбного хозяйства, но компании смогли построить самый современный флот с помощью кредитов и стабильных условий, рассказала посол республики Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

В этом году к Конгрессу рыбаков, который проходил во Владивостоке, проявил большой интерес бизнес Исландии. Эта страна с населением всего около 350 тыс. человек совершила технологический скачок и, несмотря на серьезные проблемы с сырьевой базой, смогла войти в тройку лидеров рыболовных держав Европы, став экспертом в автоматизации и роботизации рыбообработки.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир в своем выступлении на конгрессе одним из важных условий развития отрасли назвала стабильность.

«Каждая рыбацкая компания получает определенную квоту из этого объема в соответствии с размером своей доли в общем пироге. В таком виде система работает уже 35 лет. Понятно, что сам пирог может уменьшаться, если наука говорит, что больше определенного объема, к примеру по треске, в будущем году нельзя будет добыть. Это означает, что вылов компаний снизится, но они все равно могут смотреть далеко в будущее, когда инвестируют в производство, потому что уверены в надежности принятой системы квот», – рассказала посол в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Она обратила внимание, что в Исландии нет никаких государственных субсидий для рыболовецких компаний, но действует система передаваемых квот, закрепленных за судами. И компании, которые хотят выжить на рынке, обязаны постоянно искать возможность увеличивать стоимость своей доли квоты.

«Колоссальные перемены благодаря инвестициям произошли на рыболовецком флоте. Если мы оглянемся на 10 лет назад, то увидим, насколько устаревшими были промысловые суда. Сегодня это не только новый дизайн, но и новые возможности. России может быть полезно обратиться к опыту Исландии по переходу на современный флот с высокой степенью автоматизации», – подчеркнула Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

По ее словам, бизнес смог профинансировать большие проекты благодаря коммерческим банкам. «У компаний была доля в общей квоте, которая имела свою стоимость: ее можно продавать, закладывать под кредит. И рыбаки, осознавая свои стабильные условия, пошли в банки за кредитами, чтобы инвестировать в новые технологии», – отметила посол.

Она подчеркнула, что техническое образование специалистов в рыбной отрасли – это еще один ключевой компонент для ее развития, как и квоты, и стабильность.

Работа на современных рыболовецких судах предъявляет высокие требования к образованию моряков. Эта профессия стала очень престижной среди молодежи, люди охотно идут в море, потому что там хорошие условия труда и быта, высокая зарплата и безопасность. Обычно исландские рыбаки высокообразованны, они проходят специальное обучение – это обязательное условие для доступа к управлению сложным технологическим оборудованием на борту судов, рассказала Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

«Мне запомнился вопрос, заданный на Конгрессе рыбаков: потеряют ли люди свои рабочие места с появлением современного высокотехнологичного флота? Но суть в том, что эти рабочие места просто изменятся: если раньше они были трудоемкие, то сейчас они становятся наукоемкие. При том же количестве сотрудников производительность вырастает очень сильно – меняются процесс производства и функции самой работы. Все связано: ведь чем лучше кадры, тем лучше и технологии. И тем выше будет результат – производительность и прибыль для организации», – заметила посол.

Она обратила внимание, что в Скандинавии повсеместно распространено непрерывное образование, постоянное повышение квалификации. «Сейчас рабочие места меняются, и каждый человек должен понимать и принимать, что его работа не останется вечно неизменной, она тоже будет трансформироваться. Это относится и к рыболовной индустрии», – констатировала Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

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